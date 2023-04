Cara de Sapato mostra detalhes da sua mansão luxuosa nos EUA: "Meu lar"

Cara de Sapato mostra detalhes da sua mansão; após deixar o Brasil, ex-BBB já está de volta ao local

Após uma participação controversa no BBB23, o lutador Cara de Sapato mostrou nesta quarta-feira, 12, os detalhes da mansão em que ele mora nos Estados Unidos. Ele já deixou o Brasil e desembarcou por lá onde voltou a viver ao lado da família.

Em seu perfil nas redes sociais, o lutador exibiu detalhes do espaço, incluindo clique da sala de estar toda organizada com decoração intimista e itens relacionados às suas paixões: a música e a luta. O rapaz também publicou fotos em que surge largadão no sofá.

Ns legenda da foto, ele mostrou que está feliz de poder retomar sua rotina. "Depois de tanto tempo tô em casa, colocando a joanete pra jogo. Me conta aí o que vocês querem que eu mostre daqui pra eu tentar cumprir o blogueiro", brincou ele.

Na foto, também é possível ver itens de decoração e uma vista encantadora, com muito verde e um lago ao fundo. O lutador também deve começar uma rotina intensa de treinos para recuperar a forma após sua participação no reality da Globo.

Veja:

O RETORNO

O lutador retornou para os Estados Unidos após a Globo voltar atrás e desconvidou a dupla Cara de Sapato e MC Guimê da final do BBB23 que acontece no dia 24 de abril. Os dois também estão fora do especial que será exibido após o fim do programa.

Ambos deixaram o reality após um escândalo envolvendo a importunação sexual sofrido por Dania Mendez, do La Casa de los Famosos. Apesar de inicialmente trabalhar com a possibilidade de receber os dois no programa, a emissora achou melhor dar um passo atrás.

A Globo ainda não deu explicações ao público. Vale lembrar que Guimê e Cara de Sapato seguem com seus contratos mantidos até o final do programa. Ainda de acordo com o colunista, os dois ficaram arrasados com a decisão.