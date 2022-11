Camilla de Lucas dá detalhes de sua nova mansão e choca seus seguidores com luxo

Influenciadora Camilla de Lucas exibe mais alguns detalhes da sua nova mansão no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 19h28

Nesta terça-feira, 1, a influenciadora Camilla de Lucas (28) decidiu dar mais detalhes de sua nova mansão no Rio de Janeiro. A modelo filmou um pouco da sua luxuosa residência, exibindo a área externa da casa.

“Meia noite e meia e eu to aqui agora arrumando a varanda. Ainda não está finalizada, tem muita coisa pra finalizar, tem detalhes de obra também. Tem paisagismo, tem que colocar coisa de decoração”, começou ela. Logo em seguida, mostrou o deck e a piscina, vazia, mas que encheu um pouco, por conta das chuvas.

“Olha como tá ficando, eu só quero colocar coisa verde aqui agora, só quero botar umas plantas, a gente colocou ali em cima dois vasos”, disse Camilla, enquanto filmava o lugar onde se encontra a piscina.

“Aqui tem que ter verde. Tá ficando lindo. Lá fora a gente já colocou paisagismo também”, completou e ex-participante e finalista do Big Brother Brasil, em seu story de seu perfil oficial no Instagram.

Veja algumas imagens de Camilla de Lucas mostrando sua mansão no Rio de Janeiro:

Camilla de Lucas mostra detalhes da mansão - Créditos: Reprodução / Instagram

