Bruno Gagliasso mostra casa que será refúgio com Ewbank: "Exatamente como queríamos"

Bruno Gagliasso mostra casa que foi construída exclusivamente para o casal viver momentos a dois

Bruno Gagliasso (40) encantou ao mostrar a finalização da "casa do lago", um dos espaços que foram construídos no rancho de sua família. Ele mostrou os detalhes do espaço que será um refúgio seu ao lado de Giovanna Ewbank (36).

Ao mostrar o resultado, o galã agradeceu aos profissionais responsáveis pela obra e publicou fotos de cada cômodo. O banheiro, a cozinha, a sala de estar e a suíte do casal impressionam.

"Hoje a Casa do Lago ficou pronta e decorada. Ela foi feita para ser um cantinho meu e da Ewbank curtirmos a dois, longe de tudo e todos, no meio da natureza, ao som dos pássaros. Ficou exatamente como queríamos", avisou o ator.

Entenda o conceito arquitetônico por trás do rancho de Bruno Gagliasso

O rancho de Bruno Gagliasso está construído no município de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. O projeto começou a ser idealizado em 2016 e as obras iniciaram em 2020. Hoje, o local é uma referência tanto em arquitetura e decoração, quanto em sustentabilidade.

Isso porque a família instalou 170 placas solares no terreno, a fim de produzir e utilizar somente energia limpa no dia a dia. O rancho também foi adaptado para permitir a soltura de animais silvestres, incluindo um viveiro para reabilitação das espécies resgatadas das ruas ou do tráfico.

No exterior, o projeto segue uma linha característica, com linhas, janelas grandes, marcenaria e pedra. Já no interior, a casa conta com um jardim de cactos, teto verde, sistema de reutilização de água e cortinas automáticas para preservar a temperatura ambiente conforme o deslocamento do sol.

No interior, também deu-se preferência a espaços sofisticados e práticos. A sala da casa do lago conta com três grandes portas de madeira com toque rústico, que se abrem para a paisagem e integram o ambiente com a linda natureza da serra.