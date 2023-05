Bruna Marquezine deixa quarto na mansão de Xuxa e compra triplex de R$ 12 milhões

Bruna Marquezine deixa quarto na mansão de Xuxa; ela estava "morando de favor" desde o ano passado

A atriz Bruna Marquezine está de mudança para um novíssimo apartamento que ela acaba de comprar em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro pela bagatela de R$ 12 milhões . Com vista para o mar, o imóvel é um tríplex luxuoso com piscina privada e muito conforto.

Assim, a global vai deixar a mansão de Xuxa Meneghel, onde ela estava "morando de favor". É que ela passou a viver no imóvel desde que vendeu a mansão na qual morava na Zona Oeste do Rio. Nos últimos meses, a global também passou muito tempo fora do Brasil onde estava se dedicando à sua primeira produção internacional.

"Eu tô realizando o sonho da minha infância de ser parcialmente adotada pela Xuxa. Eu queria ser mãe irma da Sasha, meia filha da Xuxa, mas ainda ter acesso a minha família", brincou ela recentemente em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod.

Na ocasião, ela chegou a contar que morava do lado da amiga Sasha Meneghel."A porta do meu quarto é do lado da da Sasha, eu bato e falo: 'Tá transando? Vem aqui então pra gente ver filme'", contou ela. No final do ano, ela chegou a passar o Natal com a família da amiga.

De acordo com o perfil Condomínio da Fifi no Instagram, a atriz Bruna Marquezine desembolsou cerca de R$ 12 milhões em um apartamento de luxo em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/K7mIT6hXsX — Conta Tudo, Mohamed 📢 #BBB23 (@eusouomohamed) May 3, 2023

MARQUEZINE VENDEU MANSÃO PARA TELÓ

A atriz passou a morar por lá após vender seu antigo imóvel para o cantor Michel Teló. A casa do sertanejo foi adquirida por R$ 15 milhões e está localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ela tem três andares, uma sala de 140², cozinha de 40m², quatro suítes, uma sala de cinema e dois escritórios, além de ter uma adega, academia, piscina aquecida e um terraço com vista para a Barra da Tijuca. O cantor sertanejo Michel Teló e sua esposa Thais Fersoza já estavam vivendo no Rio de Janeiro desde agosto de 2020, no entanto, viviam em uma casa temporária.