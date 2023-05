Bruna Marquezine compra cobertura milionária após vender mansão para Michel Teló

Atriz Bruna Marquezine desembolsa milhões para nova moradia na cidade do Rio de Janeiro

Após vender sua antiga mansão em um condomínio da Barra da Tijuca para o cantor sertanejo Michel Teló, a atriz Bruna Marquezine (27) comprou uma cobertura em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com algumas fontes da coluna Splash, do UOL, a artista desembolsou R$ 12 milhões para sua nova residência na cidade maravilhosa.

Em suas redes sociais, a atriz até mesmo chegou a publicar alguns cliques da nova residência, mostrando a piscina que possui uma borda infinita e uma linda vista para o mar carioca. De acordo com o colunista de fofocas Leo Dias, que foi o primeiro a noticiar o valor da cobertura, o imóvel é um triplex.

Bruna aproveitou para fazer uma reforma depois de comprar o apartamento, para deixar a nova casa com sua cara. O triplex possui três quartos e até mesmo um elevador para transporte de pequenas coisas, como alimentos, que vai do andar da cozinha até os quartos e área de lazer.

Bruna Marquezine celebra encontro com Zendaya

Nesta semana, a atriz Bruna Marquezine (27) fez a alegria dos fãs ao mostrar que se encontrou com a a atriz norte-americana Zendaya (26). As duas famosas estiveram presentes na Comic Con, nos Estados Unidos, onde a brasileira foi para divulgar o filme Besouro Azul, da DC Comics.

Bruna ainda ganhou o follow da atriz famosa por viver papéis em filmes e séries como Euphoria, Homem-Aranha, Duna. A brasileira mostrou nos stories de seu perfil oficial no Instagram as fotos ao lado da namorada de Tom Holland, se derretendo completamente pela companheira de profissão. “Essa foi a melhor parte”, disse Bruna.