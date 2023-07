Bianca Andrade faz revelação tecnológica para mostrar privacidade na hora do banho

Influenciadora e empresária Bianca Andrade usa automatização para aproveitar momento de relaxamento

Nesta segunda-feira, 3, a influenciadora digital e empresária de 28 anos de idade, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, decidiu surpreender os internautas ao mostrar como usa tecnologia em sua nova mansão. A ex-participante do Big Brother Brasil 20 instalou uma automatização em seu banheiro para ajudar nos seus banhos e momentos de relaxamento.

A musa instalou uma automatização (que é a execução automática com uso de tecnologia de uma tarefa que antes era feita manualmente) em seu banheiro que, ao pedir para a assistente virtual, as persianas são fechadas e uma música começa a tocar. “Sobre a privacidade no banho”, escreveu a influenciadora digital, em um de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Eu falo ‘alexa, hora do banho’, aí desce a persiana e ainda liga um sozin para animar”, brincou Bianca, ao mostrar em um vídeo como funciona a automatização, mais uma das coisas legais que a influenciadora digital acumula em sua mansão maravilhosa. A casa de luxo de dois andares, que conta com uma garagem com ao menos três carros de luxo. Já dentro da casa, que é cercada de muitos vidros, é possível ver um teto solar, podendo aproveitar o máximo possível da luz natural, deixando à mostra a paisagem do local que rodeia a casa, com muita natureza.

Já na sala de estar da nova casa de Bianca e seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com o youtuber de futebol e ex-brother Fred Bruno, existe um aquário bem grande, com uma decoração bastante moderna. Além disso, a residência conta com um banheiro gigante, com banheira e paredes envidraçadas.

Perrengue!

Ainda nesta semana, Biancasurpreendeu seus seguidores ao gravar um TikTok contando sobre sua primeira visita a um motel. O que chocou os fãs da influenciadora, é que o date romântico não deu nada certo. “Eu saí correndo igual um tiro na piscina. Para pior, o que tinha? Uma porta de vidro não avistada por mim até então. Eu dei de cara no vidro, com tudo. E meu nariz começou a jorrar sangue. Aquele negócio quente. O boy olhando pra minha cara, a gente ainda não tinga feito nada, mas eu já tinha conseguido estragar tudo”, comentou Boca Rosa.

