Bárbara Evans compartilha detalhes da construção de sua mansão

A modelo Bárbara Evans compartilhou com seus seguidores em suas redes sociais detalhes da construção de sua nova mansão no interior de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 19h52

Nesta terça-feira, 2, Bárbara Evans (31) compartilhou em seu Instagram um tour pela construção de sua nova mansão.

A modelo irá morar na cidade de Adolfo no interior do estado de São Paulo ao lado do marido Gustavo Theodoro e da filha Ayla (4 meses).

“Estou indo lá na obra. Eu sei que vocês estão curiosos. Vou dar uma mostradinha para vocês. Vamos ver se vocês reparam se mudou alguma coisa ou se não mudou nada. Vou fazer um tour completo”, disse Bárbara para seus seguidores.

No meio da construção, a influenciadora começou a compartilhar alguns futuros cômodos da casa. “Aqui é o escritório do menino. Pra cá é a dispensa”, contou.

A filha de Monique Evans ainda compartilhou um pouco do seu quarto no futuro lar. “Ali vai ser nosso quarto todo de vidro, e aqui vai ser o nosso banheiro que também vai ser todo de vidro com essa vista incrível”, detalhou a modelo.

A vencedora da sexta edição de A Fazenda deu mais detalhes sobre a mansão: “Aqui vai ser uma lareirinha para a gente tomar um vinho e tal... Ali é a adega, outro lavabinho e a sala de TV e o nosso quarto visto de cima”.

Um closet luxuoso não poderia faltar na mansão da modelo. “Não se assustem Brasil. Aqui é o nosso closet. Isso tudo aqui é um closet, faz até eco”, comentou.

A mãe de Ayla ainda compartilhou um pouco do que será o quarto da filha e do seu próximo bebê: “Aqui é o quarto da belezuca que chegou primeiro e ela vai ficar mais perto do pai e da mãe dela. E esse quarto aqui é igualzinho para o próximo bebê”.

Confira aqui imagens da construção da mansão de Bárbara Evans!

Reprodução: Instagram