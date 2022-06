Astrid Fontenelle mostra detalhes de sua nova mansão na Bahia

Astrid Fontenelle constrói uma mansão perto da praia em Morro de São Paulo após se apaixonar pela região durante as férias

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 14h37

A apresentadora Astrid Fontenelle (61) está encantada com sua nova casa! Ela mandou construir uma mansão perto da praia em Morro de São Paulo, na Bahia, e o local ficou pronto recentemente. Tanto que ela e a família já foram ao local e ela compartilhou alguns detalhes com seus fãs.

Astrid contou que se apaixonou pela região quando alugou uma casa de temporada para férias em família. Assim, ela decidiu comprar um terreno e construiu a casa do jeitinho que queria. O local tem piscina, parede de pedras e várias obras de arte.

"Morada Afeto. Sonho realizado. E um filme lindo na minha cabeça que começa em dezembro de 2020 quando alugamos uma casa em Morro de São Paulo. A pandemia iria mudar minha vida. Deitada numa rede comecei a paquerar um terreno quase em frente… dias de paquera. Uma decisão difícil. Nunca me imaginei construindo, administrando uma obra. Mas fui. Na fé e com auxílio fundamental de novos amigos . E fomos indo pra lá. Férias de julho, Natal, Ano Novo , carnaval …. E chegou o grande dia de entrar nela pronta e ajeitar as coisas do meu jeito", disse ela.

E completou: "Tenho tanto pra contar…. O quadro da baiana, o mapa da África, as luminárias, a cor da casa que eu criei… a escolha de móveis que aquentassem o tranco do sol e chuva… Tenho tantos pra agradecer…. Mas hoje vou começar com o mais importante: Gabriel. Foi pra ele. É dele!! E sempre: aos Sabtos e Orixás que me protegem!!".

