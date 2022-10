Anitta decide vender mansão milionária, diz colunista

Anitta deverá mudar de casa e já teria colocado sua mansão milionária no Rio de Janeiro à venda. Saiba qual é o valor da casa dela!

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 18h00

A cantora Anitta pode mudar de endereço no Rio de Janeiro em breve. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, a estrela colocou a sua mansão carioca à venda. A casa da famosa está localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A mansão está disponível em uma imobiliária da região e é avaliada em R$ 10 milhões. Ela comprou o imóvel em 2014 e a casa também foi o lar de Juliette Freire após ela vencer o Big Brother Brasil. O local tem quatro suítes, sala de estar, sala de jantar e jardim.

O colunista ainda revelou que Anitta já tem uma nova casa, que fica em outro bairro do Rio de Janeiro.

Anitta nega rumores de depressão

Após faltar ao Prêmio Multishow e aparecer discreta em um vídeo nas redes sociais, a cantora Anitta chamou a atenção dos fãs, que cogitaram os rumores de que ela poderia estar depressiva. Porém, a artista negou e disse que está bem.

Em seu Twitter, a cantora tratou de desmentir e certificar que está bem: "Meus amores, meu coração só cabe gratidão, amor e felicidade... não estou depressiva, muito menos triste. Está tudo bem e estou agradecida".

No vídeo postado mais cedo, ela dizia: "Bom dia para todos os meus fãs. Acordei sabendo que a gente está cheio de prêmio. Estou muito feliz, vocês são as coisas mais importantes da minha vida. Não pude estar presente, mas espero que tenham gostado da ideia de levar fãs para receber os prêmios. Se não tivesse ganhado, estaria feliz também. Tenho gratidão por ter fãs por vocês. Obrigada todo mundo que me apoia. A gente vai se encontrar em breve", explicou a cantora.