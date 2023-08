André Gonçalves deixa a mansão de Dani Winits após separação e amigo estende a mão

André Gonçalves deixa a mansão da atriz e está morando na cada de um amigo; veja

Separado de Dani Winits, o ator André Gonçalves já deixou a mansão na qual morava ao lado da atriz. Ela era a do imóvel luxuoso que a atriz é proprietária no Joá, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro e onde moram outras estrelas da televisão.

Segundo informações do jornal 'Extra', ele está vivendo no apartamento do amigo Freddy Ribeiro, que tem prestado apoio ao ator nesse momento de transição na vida pessoal. É ele quem tem levado o ator para passeios após o fim do casamento.

Ainda de acordo com o veículo, eles foram vistos em dois programas juntinhos. Primeiro, foram a um samba na Lapa onde o ator afogou as mágoas. Depois, curtiram um show no Circo Voador, uma das casas de espetáculo mais badaladas da capital.

O anúncio do fim do casamento entre Danielle Winits e André Gonçalves foi anunciado na semana passada. "Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo", dizia o texto.

juntos desde 2016, e no ano passado, o ator se viu em uma grande polêmica devido à falta de pagamento da pensão das filhas Valentina, de sua antiga relação com a jornalista e atriz Cynthia Benini, e Manuela Seiblitz, de seu relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz. Ele chegou a cumprir 60 dias de prisão domiciliar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Freddy Assis Ribeiro (@freddy_assis_ribeiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Claudia Raia e o filho caçula prestigiam Danielle Winits no teatro

Recentemente, Danielle Winits explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de Claudia Raia e do filho caçula da atriz, Luca. O menino é fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello. Raia e o herdeiro foram prestigiar o musical O Mágico de Oz, em que a loira interpreta a Bruxa Má do Oeste, e ela fez questão de agradecer a presença da amiga de longa data ao dividir uma foto com os dois nos bastidores do Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Veja a foto!