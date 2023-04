Ana Hickmann revela como é a decoração do seu quarto

Ana Hickmann exibe a decoração do seu quarto luxuoso ao trabalhar de casa nesta quarta-feira, 5

Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora Ana Hickmann encantou seus seguidores ao mostrar como é a decoração do seu quarto. Ela vive em uma mansão no interior de São Paulo e registrou o cantinho íntimo de sua casa nos stories do Instagram.

A estrela teve uma gravação em sua casa e aproveitou para mostrar a decoração do quarto que divide com o marido, o empresário Alexandre Correa. Na imagem, ela ostentou a cama com enxoval branco, o tapete bege e os quadros em tons de rosa na parede.

“Gente hoje o trabalho está sendo home office. Estou aqui no meu quarto com uma produção. Vou me trocar porque já já a gente para pra almoçar. E aí depois a gente retoma”, disse ela.

Ana Hickmann ganha declaração de amor do marido

Em março, a apresentadora Ana Hickmann fez aniversário e ganhou uma homenagem homenagem especial do seu marido, Alexandre Correa! Em seu perfil no Instagram, o empresário, com quem a loira tem um filho, Alezinho, de 8 anos, compartilhou uma série de registros dos dois juntos e declarou todo seu amor pela esposa, com quem é casado há 25 anos.

"Feliz aniversário para a mulher mais bonita deste mundo, sim, a minha esposa @ahickmann!! Nos conhecemos tão jovens e todo mundo pensava que o nosso amor era só uma fase. Não foi! Já são 25 anos de união - sou muito grato. Que hoje você se sinta ainda mais amada e especial. Mais um ciclo começa e tenho a certeza de que será mais uma fase abençoada. Você é um ser humano único. Parabéns, Ana!!!", se derreteu Correa.

Ana também compartilhou um vídeo comemorando a chegada de mais um ciclo durante viagem ao Jalapão com a família e agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu. "Que dia especial!!! Obrigada pelas mensagens de aniversário. Sou muito grata pelos meus 42 anos. E Jalapão, cheguei!!!", disse a loira.