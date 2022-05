Ana Hickmann revela como é a decoração da cozinha de sua mansão

Ana Hickmann abre as portas de sua cozinha após reformar o local e mostra os detalhes

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 19h24

A apresentadora Ana Hickmann está com uma cozinha nova em sua mansão. Ela contou que reformou o local e decidiu fazer um tour pelo espaço para apresentar as novidades para os fãs. Em seu canal no YouTube, ela abriu as portas da cozinha e revelou os detalhes da decoração.

Ana Hickmann contou que repintou a cozinha, trocou os eletrodomésticos, transferiu a despensa para dentro da cozinha e também trocou toda a iluminação. No vídeo, a estrela mostrou que tem dois fornos, um fogão a gás e um fogão por indução, uma geladeira de duas portas e vários armários.

"Como vocês acompanharam no canal, eu fiz uma super reforma na cozinha da minha casa e eu decidi fazer um tour detalhado pra mostrar tudo que foi modificado por aqui. Além da decoração, eu também vou mostrar como faço para organizar a despensa pra ajudar na praticidade do dia a dia", disse ela.

E completou: "Aqui, o que importa não é design, é a praticidade do dia a dia. A família é grande e tenho uma galera que trabalha comigo em casa e o que um consome, todos comem".

Inclusive, Ana Hickmann abriu as gavetas para mostra os seus utensílios de cozinha e também a despensa com os alimentos da família.

Confira a nova decoração da cozinha de Ana Hickmann: