Ana Clara exibe uma parte de sua casa: 'Morando sozinha'

A ex-BBB e apresentadora Ana Clara (25) está encantada com a nova fase de sua vida. A estrela foi morar sozinha no Rio de Janeiro e decidiu revelar um detalhe da decoração para os seus fãs.

Nesta quinta-feira, 4, a ruiva mostrou como é a estante da sala, que está repleta de livros. Inclusive, ela chamou a atenção ao revelar que organiza os livros por cores, para dar um toque especial à decoração.

"Simplesmente um pedacinho da minha casa nova! Me mudei, estou morando sozinha e esse processo de montar meu espaço pra viver tá sendo a coisa mais maravilhosa do mundoo! Primeiro lugar que eu compartilho aqui tinha que ser minha estante linda prontinha!", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ana Clara comanda programas no Grupo Globo. Ela já comandou atrações sobre a repercussão do Big Brother Brasil e do No Limite na Globo e no Multishow.

Conheça uma parte da casa de Ana Clara:

