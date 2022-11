Adriane Galisteu exibe a decoração de sua casa para a Copa do Mundo

Adriane Galisteu entra no clima da Copa do Mundo e espalha bandeiras do Brasil em todos os cantos de sua casa. Veja as fotos

A apresentadora Adriane Galisteu (49) decidiu enfeitar a sua casa para celebrar o clima de Copa do Mundo do Catar. Nesta semana, a estrela revelou como ficou a decoração de sua casa com várias bandeiras do Brasil e também bexigas coloridas.

A estrela surpreendeu por sua animação com o evento mundial. Galisteu não economizou e espalhou itens inspirados na seleção brasileira por todos os cantos do seu lar.

“Eu só vou tirar a decoração quando o Brasil ganhar a copa”, disse ela nas redes sociais.

Ana Hickmann fala sobre os rumores de rivalidade com Adriane Galisteu

Há poucos dias, a apresentadora Ana Hickmann (41) falou abertamente sobre os rumores de rivalidade entre ela e Adriane Galisteu (49) nos bastidores do mundo dos famosos. “Queria aproveitar para desfazer algumas coisas que foram ditas no passado e que não eram verdade. Disseram que eu pedi para não me encontrar com ela ou que ela teria feito esse mesmo pedido. Isso procede. Algumas pessoas demonstraram, sim, preocupação [com o reencontro]. Mas o tempo passou, a gente amadureceu”, disse ela em um vídeo no YouTube.

Então, Ana comentou sobre quando participaram juntas do programa Hoje Em Dia em setembro deste ano. “Eu disse que fazia questão de fazer esse programa, para de uma vez por todas colocar uma pedra nisso. E torcia que também fosse dessa forma do lado dela. Porque não é legal. Preparamos um buquê de flores e a recebi pessoalmente”, afirmou.