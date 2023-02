Zé Neto dá beijão de língua na esposa, Natália Toscano, em noite de carnaval

Zé Neto, da dupla com Cristiano, rouba a cena com beijo ousado na esposa, Natália Toscano, em camarote no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

O cantor sertanejo Zé Neto (33), da dupla com Cristiano (34), aproveitou a primeira noite de desfiles na cidade de São Paulo em grande estilo. Ele e a esposa, a influenciadora digital Natália Toscano (31), marcaram presença em um camarote no Sambódromo do Anhembi e protagonizaram uma cena de pegação.

Os dois roubaram a cena quando deram um beijão de língua na frente dos fotógrafos de plantão. Eles estão juntos há 12 anos e se casaram em 2019. O casal tem dois filhos: José, de cinco anos, e Angelina, de 2 anos.

Para a noite de folia, Natália Toscano deixou a barriguinha de fora. Ela apostou em um look composto por um top sem alças e calça jeans com aplicações coloridas.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Zé Neto ganha festa de aniversário

Há poucos dias, o cantor Zé Neto fez aniversário e ganhou uma festa de aniversário surpresa de sua esposa, Natália Toscano. Ela preparou uma festa na fazenda da família em Goiás com o tema do time de futebol Palmeiras.

"Preparei tudo do jeitinho que o Zé gosta, com muita simplicidade e decoração do time do coração do meu amor! Organizei em 24 horas como na maioria das vezes, aqui a gente faz acontecer, mas eu amei", disse Natália com exclusividade para a CARAS Digital. "Uma noite mais que especial para celebrar mais um ano de vida do homem que me completa 100%, um pai excepcional, a pessoa mais alegre e simples que deixa os nossos dias com uma cor diferente. Meu amor e eterno namorado, parabéns!", elogiou ela.