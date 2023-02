Yasmin Brunet utiliza superstição de Jade Picon em ensaio para o Carnaval; saiba qual

Modelo, Yasmin Brunet esteve no ensaio da escola de samba Grande Rio

Yasmin Brunet (34) chamou atenção ao compartilhar com seus seguidores registros do ensaio da escola de samba Grande Rio. A modelo esteve na quadra da agremiação nesta terça-feira, 31, e usou uma superstição popularizada por Jade Picon (21) durante sua participação na 22ª edição do Big Brother Brasil.

A ex-esposa de Gabriel Medina surgiu com um esparadrapo tampando o umbigo. Ela usava um vestido vermelho cintilante, que tinha recortes na região do quadril e exibiu a barriga, com o ritual feito pela modelo. Na publicação, ela arrancou elogios de fãs e celebridades.

A prática se baseia numa crença antiga de que tampar o chacra umbilical afasta e repele energias negativas externas que possam tentar entrar no campo. No BBB, a influenciadora virou assunto nas redes sociais ao aparecer usando o esparadrapo na região.

Ao lado da modelo estavam celebridades como David Brazil, Mileide Mihaile, Paloma Bernardi e Adriana Bombom. PaollaOliveira, rainha de bateria, também estava no ensaio, ao lado de Zeca Pagodinho, que vai ser homenageado pela escola no Carnaval de 2023.

MODELO SURGIU IRRECONHECÍVEL EM CLIPE MUSICAL

Recentemente, Brunet chocou os fãs ao participar do videoclipe de Flow Espacial, canção de Matuê (29), com colaboração de Teto (21) e Wiu (20). Ela compartilhou uma foto, também em seu Instagram, vestida de E.T com o corpo completamente rosa.

No vídeo, ela desfila vestindo uma mini saia, bota e um top disruptivo no estilo futurista em tons de prata, além de uma maquiagem preta bem pesada e os longos cabelos lisos. Para entrar no personagem, a modelo usou até uma prótese de orelhas falsas, imitando a imagem característica de um extraterrestre.

Yasmin brincou com sua aparência: "Agora posso dizer que fui um et! Obrigada pelo convite”, disse marcando os cantores e produtores do vídeo clipe. Nos comentários, os fãs foram à loucura e fizeram várias piadas: “Não quero te ver nem pintada de ouro... EU INDO DE ROSA”, brincou um. “E era tu mulher?”, disse uma admiradora que não identificou a loira quando assistiu ao clipe.