Xand Avião, Matheus e Kauan e outros artistas agitam Carnaval em Pipa

Os cantores agitaram a noite dos foliões que compareceram na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 16h30

Nesta segunda-feira, 28, aconteceu a última noite do Carnaval em Pipa, no litoral sul do Rio Grande do Norte.

O evento agitou os foliões com shows de Xand Avião, Matheus e Kauan, Eric Land, Matheus Fernandes e o Baile do ED.

O batidão eletrônico do Baile do ED abriu a noite. Matheus Fernandes veio em seguida e animou o público com o hit Baby me atende.

Depois foi a vez de Matheus e Kauan, que não cantaram apenas os sucessos sertanejos como também cantaram alguns hits do axé. Quem também esteve presente no show foi Whindersson Nunes (27), que subiu no palco e fez uma participação especial ao lado da dupla.

Xand Avião finalizou a noite e agitou a multidão com seus grandes sucessos. Ele também comemorou a organização do evento. "O Brasil inteiro veio para cá", comemorou ele ao citar as pessoas do público vindas de estados de todas as regiões do País.

Confira alguns trechos dos shows:

