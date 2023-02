Wanessa Camargo explica imprevisto em trio elétrico: "Fugiu do meu controle"

Trio elétrico com Wanessa Camargo foi interrompido pela polícia no meio da apresentação

Após ter o bloco interrompido em São Paulo, Wanessa Camargo (40) explicou a situação e lamentou que tenha tido que encerrar sua apresentação, que deveria ter ao menos uma hora e meia a mais.

"A gente infelizmente teve que encerrar o bloco antes do previsto. Vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso estado, à cidade de São Paulo. A gente estava no meio do bloco, com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, mais ou menos. A polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira. Deixou a gente fazer a última música, e a gente teve que se despedir. Disseram que o nosso trio estava indevido, que não podia ter saído. Só que esse mesmo trio que está com a gente saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem, da mesma forma", começou ela.

Na sequência, ela esclareceu o motivo que fez com que a polícia interrompesse o seu show.

"A causa foi que o nosso pneu não estava apto para sair. O pneu do nosso trio estava careca. Nós corremos atrás para trocar, mas não deu tempo. Esse mesmo pneu careca teve permissão de sair ontem e fazer o percurso. A gente não entendeu como e o porquê. Se tivesse sido ontem avisado que teria que tocar, a gente teria tempo hábil de fazer a troca hoje, e fazer nosso show completo. Fica a minha critica. Isso não é legal, foi um constrangimento para mim. Peço desculpas, realmente fugiu do meu controle. Mas agradeço pelo que a gente pôde fazer aqui. Foi lindo e maravilhoso".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo ganha declaração de amor de Dado Dolabella

Dado Dolabella (42) fez uma homenagem especial para Wanessa Camargo, no aniversário dela. Ele declarou o seu amor e fez elogios para a amada.

"Vivendo, cada dia mais, com ela, dona do coração mais puro e generoso, exatamente do tamanho dos seus talentos! Que além de cantar, pra quem não sabe, vão muito além: é a mãe mais apaixonada e presente que já vi, animadora de festa, viagens, feiras e até nos perrengues ela tá colocando pra cima,

praticamente PHD em psicanálise, detetive investigadora profissional com habilidades intergalácticas,

dotada de intuição digna de uma vidente, mega organizada e prática, amiga das amigas e dos amigos até debaixo d’água presa em uma âncora, humorista, confidente, conhecimentos astrológicos, espirituais, fisiológicos, agora também veganos, tem a capacidade com seu jeitinho mais fofo do universo de unir até dois países em guerra, e mais um monte de predicados que não caberia aqui… agradeço ao destino por trazer você de volta. Parabéns @wanessa! O aniversário é seu, mas sempre quem ganha presente é quem tem sua presença. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Que seu novo ciclo seja que nem você. Te amo", disse ele.