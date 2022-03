Viviane Araujo impressiona com registro dos ensaios na Salgueiro e fãs elogiam: ''A melhor''

samba no pé!

Rainha de Bateria da Salgueiro, Viviane Araujo arrasa durante ensaio da escola e rouba a cena nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 16h59

Nesta quarta-feira, 23, Viviane Araujo (46) levou os internautas à loucura ao compartilhar um pouquinho do clima dos ensaios da Salgueiro.

A rainha de bateria exibiu o corpão num look amarelo super ousado e deu um verdadeiro show de samba no pé, na ansiedade para o desfile oficial.

“Acho que eu não estou preparada pra sentir essa energia no próximo domingo no nosso ensaio técnico!”, confessou ela na legenda da publicação.

Pelos comentários, os fãs fizeram chover elogios. “A melhor de todos os tempos”, decretou um. “Maravilhosa”, declarou outro. “Rainha”, disse mais um.

Comparecendo em todos os ensaios da escola, a atriz está tomando os devidos cuidados para não ter complicações em sua gravidez. A morena espera o primeiro herdeiro do casamento com Guilherme Militão (31) e já está com a barriguinha aparente.