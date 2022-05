Viviane Araújo esbanja romance com Guilherme Militão durante desfile das campeãs de São Paulo: ''Muito amor''

Viviane Araújo mostrou um momento romântico que viveu com o marido, Guilherme Militão durante o desfile das campeãs em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 13h36

Nesta segunda-feira, 2, Viviane Araújo (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do marido, Guilherme Militão (33), durante o desfile das campeãs em São Paulo.

A atriz publicou um clique onde ela aparece com sua fantasia estilosa, dando um beijão no amado, enquanto ele vestia o uniforme da Mancha Verde, escola na qual Vivi é rainha de bateria.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Bom dia! Boa semana! Com muito amor".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Amor em dobro pra vocês três", escreveu outro, lembrando de Joaquim, filho que Vivi está esperando com o marido. "Casal mais que lindo!", falou um terceiro.

Confira o clique romântico que Viviane Araújo fez ao lado do marido, Guilherme Militão durante o desfile das campeãs de São Paulo: