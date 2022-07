Viviane Araújo curte clima de romance com Guilherme Militão durante ensaio da Salgueiro

Viviane Araújo e Guilherme Militão curtiram muito um clima romântico durante o ensaio da Salgueiro

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 11h21

No último sábado, 30, Viviane Araújo (47) e seu marido, Guilherme Militão (31) curtiram, em clima de muito romance, o ensaio da Salgueiro, escola na qual Vivi é rainha de bateria.

A atriz fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes sociais uma sequência de fotos onde aparece coladinha com o amado, enquanto trocavam beijos e caricias.

Na legenda, a sambista se derreteu pelo momento escrevendo: "Salgueirando com muito amor!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Casal lindo!", disse um. "Tão bom ter esse carinho do maridão!", escreveu outro. "Vocês merecem toda a felicidade do mundo", desejou ainda um terceiro.

Confira as fotos românticas que Viviane Araújo fez ao lado de Guilherme Militão, durante o ensaio da Salgueiro:

Viviane Araújo faz Chá de Bebê temático para o filho, Joaquim

As vésperas de dar à luz ao seu primeiro filho, Joaquim, Viviane Araújo decidiu fazer um Chá de Bebê temático para o pequeno.

A atriz e seu marido, Guilherme Militão, reuniram família e amigos e fizeram uma Festa Junina, com direito a decoração caprichada e mesa com vários doces.

"Charraiá do nosso Joaquim!", celebrou ela que está no oitavo mês de gestação.

