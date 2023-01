Viviane Araujo arrasa em ensaio de Carnaval e manda recado: ''Pare de julgar e vem sambar comigo!''

Rainha das rainhas, atriz Viviane Araujo marca presença em ensaio do Salgueiro ao lado do marido, e de Dandara Mariana, e faz reflexão na web

A atriz Viviane Araujo (47) marcou presença em mais um ensaio de rua de sua escola de coração, o Salgueiro, na noite de domingo, 22!

Rainha de bateria da agremiação carioca, a artista está se preparando para desfilar à frente da bateria Furiosa no Carnaval de 2023. Durante o ensaio na Tijuca, na capital carioca, a artista posou ao lado da atriz Dandara Mariana (34), a Talita de Travessia, que é musa da escola de samba, e também surgiu com o marido, Guilherme Militão, pai de seu filho Joaquim.

Para a ocasião, a gata elegeu um look poderoso vermelho e brilhante, curtinho, de franjas e com recortes na barriga. Ao compartilhar um vídeo em seu Instagram da noitada de samba, Vivi aproveitou para fazer uma reflexão sobre os críticos da internet.

"E sobre isso!! Sambe! Seja feliz! Do seu jeito! E não deixe ninguém te tirar essa felicidade! Hoje em dia estamos vivendo no mundo de julgadores, a internet está cheia de apontadores de defeitos, mas esses se esquecem que eles têm seus próprios defeitos! Então, pra esses eu digo: pare de julgar e vem sambar comigo! Você vai ver como você vai ser uma pessoa muito mais feliz!", iniciou ela.

"O samba é uma das coisas que me traz felicidade e alegria de viver! Quem samba é mais feliz!", destacou ainda, citando trecho da música A Batucada dos Nossos Tantãs, do grupo Fundo de Quintal. “'Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir.'”

Confira Viviane Araujo no ensaio de Carnaval do Salgueiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Fotos: Ag News

Viviane Araujo curte samba e arrasa no tamborim

Acompanhada do marido, Guilherme Militão, a atriz Viviane Araujo caiu no samba nos preparativos para o Carnaval 2023! Rainha de bateria do Salgueiro, a artista marcou presença na quadra da agremiação no Rio de Janeiro e mostrou sua habilidade à frente da Furiosa, como é chamada a bateria da escola de samba.

Usando um conjuntinho todo vermelho, a gata surgiu de shorts e top coladinhos ao corpo e um look todo recortado e com franjas por cima, e mostrou o samba no pé. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ela ainda aparece arrasando tocando seu tamborim ao lado de integrante do Salgueiro.

