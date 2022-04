Viviane Araújo aposta em macacão vermelho para ensaio e deixa barriguinha evidente

Grávida de um menino, Viviane Araújo mostrou em mais um look de Carnaval que herdeiro está crescendo

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 08h44

Musa de Carnaval, este ano Viviane Araújo (47) está com uma companhia especial nos ensaios e que cada dia que passa está aparecendo mais!

Prova disso foram as fotos feitas neste sábado, 16, em que a atriz mostrou sua barriguinha com Joaquimem um look vermelho.

Grávida de um menino, Viviane Araújo surgiu radiante com a mão no abdômen. "Vamos sambar um pouquinho meu filho?", disse ela ao surgir vestindo um macacão.

Nos comentários, os internautas admiraram a mamãe da vez. "Rainha das rinhas e o príncipe", elogiaram. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Viviane Araújo mostrou a evolução de seu corpo em outro look de Carnaval. Nos últimos dias, ela encantou ao mostrar fotos do Chá Revelação de seu filho.

Grávida, Viviane Araújo exibe barriguinha com Joaquim: