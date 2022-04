Vitor Figueiredo, primo de Paulo Gustavo desfila pela São Clemente em homenagem ao humorista: “Incrível”

A escola de samba São Clemente homenageou Paulo Gustavo em desfile na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 10h43

Na madrugada deste sábado, 23, a São Clemente desfilou na Sapucaí, e trouxe um enredo em homenagem a Paulo Gustavo (1978 - 2021), e o ator mirim Vitor Figueiredo (16) representou o humorista na avenida.

O ator que faleceu em 2021 em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus foi eternizado na Marquês de Sapucaí com um desfile especial.

Vitor Figueiredo, primo de Paulo Gustavo, foi um dos familiares que representaram o humorista durante o desfile.

Em seu perfil no Instagram, Vitor compartilhou os bastidores do desfile e posou ao lado de Déa Lucia, mãe de Paulo Gustavo, e Ju Amaral, irmã do ator. Na legenda, Vitor celebrou o desfile e agradeceu o convite: “Foi incrível! Obrigada Déa, Ju e São Clemente”, destacou.

Veja os cliques de Vitor Figueiredo no desfile da São Clemente: