Viih Tube abre álbum de fotos do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube curtiu seu primeiro Carnaval na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 10h15

No último fim de semana, Viih Tube (21) curtiu seu primeiro Carnaval na Sapucaí e compartilhou os registros da folia.

Em seu perfil no Instagram, Viih Tube compartilhou os registros do Carnaval e mostrou seus looks para a Sapucaí.

Nos registros, Viih aparece curtindo o Carnaval ao lado dos amigos e registrou até um abraço no diretor do BBB, Boninho (60).

Além disso, Viih também surgiu ao lado de Felipe Prior (28) ex-participante do BBB.

Veja os cliques do Carnaval de Viih Tube: