Vestido de Lui Lorenzo, José Loreto canta com Ivete Sangalo em trio elétrico

José Loreto aparece no trio de elétrico como o personagem Lui Lorenzo, da novela Vai na Fé, e agita a multidão em Salvador

O ator José Loreto viveu um momento marcante em sua carreira nesta quinta-feira, 16. O artista teve a oportunidade de cantar com Ivete Sangalo no trio elétrico em Salvador, na Bahia, durante o início da comemoração do carnaval. Ele interpretou o personagem Lui Lorenzo da novela Vai na Fé, da Globo, durante a interação com a cantora.

No trio, Lui Lorenzo (José Loreto) e Ivete Sangalo cantaram a música 'Não Precisa Mudar'. Logo depois, o rapaz também cantou o hit do seu personagem, chamado 'Pool Party'. As imagens foram transmitidas pela Globo e o Globoplay nesta quinta-feira.

Nos bastidores, o ator contou sobre a correria para conseguir ir participar da trio elétrico. “Ontem estava gravando 20 cenas da novela e saio do estúdio, gravo músicas e estou aqui para viver o carnaval de Salvador e cantar para milhões de pessoas”, disse ele.

José Loreto curte dia na praia em Salvador

Ao chegar em Salvador, José Loreto correu para a praia para renovar o bronzeado e as energias. O rapaz compartilhou um álbum de fotos só de sunga preta enquanto aproveitava o dia de calor na região.