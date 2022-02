Vestida de sereia sexy, Anitta rouba a cena ao chegar em show no Rio de Janeiro

Cantora Anitta encarna sereia sexy e atrai olhares ao chegar em evento no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 20h26

A cantora carioca Anitta (28) simplesmente arrasou na escolha do figurino dela para se apresentar na noite deste domingo, 27, no CarnaRildy, no Rio de Janeiro.

Encarnando a sereia sexy, a poderosa do funk vestiu um modelito azul que destacava o seu corpo escultural, focando na barriga sequinha e no bumbum super sarado.

"Carnaval no Brasil tá diferente, mas como bom brasileiro, a alegria não pode parar. Hoje eu vou de sereia gamer alegrar vocês", escreveu a morena que mostrou o visual no Instagram e recebeu uma verdadeira enxurrada de curtidas e elogios.

Assim que a postagem apareceu na internet, a cantora e ex-BBB Juliette Freire (32) fez questão de reagir. "Lindaaaa!", escreveu a campeã do reality show da Globo.

Veja o look de sereia gamer da Anitta!

Foto: Igor Melo

Beleza: Krisna

Styling: Ana Clara Lima