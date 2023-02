Vera Fischer curtiu Carnaval com perna de fora e roubou a cena; veja fotos

Sem fantasia carnavalesca, a atriz Vera Fischer roubou a cena no Carnaval de 1997 e foi destaque na Revista CARAS

Mesmo sem fantasia e adereços carnavalescos, a atriz Vera Fischer (77) brilhou na avenida e foi a sensação do desfile da Grande Rio no ano de 1997. A famosa roubou a cena e não precisou mais do que o seu carisma para ser alvo de gritos dos fãs nas arquibancadas e camarote. Na época, a diva da TV Brasileira virou destaque na Revista Caras.

Para aquele Carnaval , Vera escolheu um look básico composto por uma minissaia branca e uma camiseta da diretoria da escola. O visual deixou em destaque os pernões bronzeados da artista, que estava com 45 anos.

Acompanhada pelos amigos Helcius Pitanguy, Liége Monteiro, o ator cubano Jorge Perugorría e o coreógrafo Carlinhos de Jesus, a atriz mostrou fôlego e disposição, mesmo sem dar um show na hora de sambar. "Estou um pouco enferrujada, mas Deus vai me ajudar a levantar essa galera. É isso que faz uma escola ganhar" , brincou.

"Fazia quatro anos que eu não desfilava, porque o Gabriel era pequeno. Neste ano, como ele está com o pai, resolvi curtir a festa com a minha filha, Rafaela, que irá sair em três escolas", disse a artista, que usava um belíssimo cabelo curtinho ao natural.

Depois de garantir pontos para a Grande Rio e suar bastante na avenida, Vera curtiu o resto do Carnaval em um dos camarotes da festa. Já com um look diferente, composto por um abadá customizado, ela não deixou apenas o decotão em destaque, como a barriguinha sarada.

Por lá, a famosa foi vista dançando bastante e brincando de tietar os amigos famosos que passavam. Usando uma câmera analógica, a loira se divertiu e posou para os fotógrafos que estavam de plantão.

Em 1997 Vera havia acabado de passar pelo sucesso O Rei do Gado e estava prestes a estrear com o filme Navalha na Carne, dirigido por Neville de Almeida. Cheia de expectativas quanto a produção, a qual interpreta uma prostituta, a atriz disse: "Tenho certeza que farei um grande papel, o know how de minha vida vai me ajudar a compor esse personagem".