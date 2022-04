Vem ver quais celebridades curtiram o Camarote CARAS Bateria Nota 10 no último dia de desfiles na Sapucaí

O Camarote CARAS Bateria Nota 10 recebeu diversas celebridades no segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Rio

No segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio, que aconteceu neste sábado, 23, diversas personalidades marcaram presença no Camarote CARAS Bateria Nota 10!

Juliana Martins (48), a Bella das primeiras temporadas de Malhação, curtiu muito o Carnaval no Camarote ao lado do namorado André Junqueira, que também é ator. "Confesso que estou emocionadíssima de estar aqui na avenida", contou Juliana.

A influenciadora Pétala Barreiros(23) compareceu ao Camarote e aproveitou muito sua primeira vez no Carnaval carioca. "É a primeira vez que estou aqui e estou achando maravilhoso. Eu já tinha ido em outros carnavais, mas esse daqui é uma energia muito diferente", revelou Pétala acompanhada da irmã e de amigos.

Quem também marcou presença no Camarote CARAS Bateria Nota 10 foi a artista plástica Rafa Mon (43). Rafa foi a responsável pela camiseta do Camarote e por decorar as paredes do local, esta é a terceira vez que a artista participa do Camarote da CARAS.

A atriz das séries Sob Pressão e Maldivas, que estreia em breve na Netflix, Katiuscia Rodrigues (27) adorou o retorno do Carnaval do Rio após dois anos. "Estou tendo o prazer de prestigiar este camarote com pessoas tão lindas nesse momento tão especial depois de dois anos, que estávamos esperando, eu tô muito feliz", contou a atriz.

