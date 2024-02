Trio de DJs Make U Sweat une o eletrônico com samba e axé no Carnaval

Make U Sweat celebra preparação para shows no Carnaval: ‘A gente sempre fica bem animado para levar a nossa música para as festas'

O trio de DJs Make U Sweat - formado por Pedro Almeida, Dudu Linhares e Guga Guizelini - está com a agenda cheia para o Carnaval. Eles vão tocar em festas tradicionais de Carnaval nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro nos próximos dias e contaram como anda a preparação para a folia.

"Está a todo vapor! A gente sempre fica bem animado para levar a nossa música para as festas que rolam nessa época. Neste ano temos uma agenda bem especial no Rio e em Salvador e, normalmente, conseguimos nos divertir tanto nas duas cidades. Cada lugar tem sua atmosfera, cada folia tem uma vibração diferente. São dois carnavais bem tradicionais e não é a primeira vez que a gente se apresenta por lá, mas é sempre como se fosse", contaram em entrevista ao site CARAS Digital.

E os fãs podem esperar um repertório que une a música eletrônica com o samba e o axé em uma sintonia perfeita. "É um repertório especial e cheio de surpresas para o Carnaval. Claro, vamos manter nossos sucessos, mas também estamos preparando algumas novidades para tornar a experiência do Carnaval ainda mais inesquecível", afirmaram eles, que ainda comentaram sobre os ritmos desta época do ano. "É uma combinação incrível! Acreditamos que a música é uma linguagem universal que pode unir diferentes estilos e culturas, essa é a vibe do Make. No Carnaval, essa fusão cria uma atmosfera única e é ainda mais divertida. E não só com o samba, mas também com o axé e outros ritmos que ficam em evidência nessa época. Lembro quando lançamos uma versão de ‘Eva’ em parceria com a Banda Eva e foi tudo muito especial", declararam.

E como surgiu essa ideia de tocar eletrônico no carnaval? Eles dizem que foi algo muito natural na trajetória do trio. "Surgiu muito naturalmente! A nossa música é feita para as pistas, mas tem uma característica muito eclética e pop, o que acaba nos conectando com esses grandes eventos. O carnaval, assim como o nosso som, é muito democrático também. Um set do make costuma agradar a todos os gostos por conta das fusões sonoras que fazemos", afirmaram eles, que são fãs dos dias de folia.

"Sempre fomos apaixonados pelo Carnaval! Curtir os blocos de rua e os desfiles de escolas é uma tradição que amamos. A energia diferenciada e a diversidade de estilos musicais fazem do Carnaval uma experiência única", contaram.

Por fim, o trio Make U Sweat revelaram que os fãs podem aguardar ainda muita novidade ao longo de 2024. "Logo mais a galera vai poder ouvir uma música que gravamos com Inimigos da HP e será lançada muito em breve nas plataformas de áudio. Foi muito massa trabalhar neste som, esperamos que o pessoal curta muito. Além disso, continuamos trabalhando em novos projetos e colaborações para esse ano", finalizaram.