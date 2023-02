Tratando câncer, Preta Gil mostra Carnaval em casa com familiares e amigos: ''Tanto amor''

Cantora Preta Gil surge cantando em festa de Carnaval e compartilha registros do momento ao lado da família e amigos famosos

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil (48) não aproveitou o Carnaval deste ano nas ruas no comando de seu tradicional Bloco da Preta, mas de um jeito diferente: em casa na companhia de familiares e amigos!

Em seu perfil no Instagram, no domingo, 26, a famosa compartilhou uma sequência de registros mostrando a folia em sua casa no Rio de Janeiro.

Nas imagens, ela aparece ao lado do pai, Gilberto Gil, do filho Francisco Gil, da neta, Sol de Maria, da irmã, Bela Gil, na festa, que também contou com a presença de amigos famosos como Marcio Psirico, Saulo Fernandes, Alice Wegmann e Thales Bretas.

O dermatologista, que foi casado com o humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), compartilhou um vídeo de Preta cantando e comemorou: "Que emoção te ver cantando e bem, celebrando a vida, Pretinha! Te amo, foi lindo."

Vale destacar que Preta está tratando um adenocarcinoma no intestino. A cantora revelou o diagnóstico dia 10 de janeiro e desde então tem compartilhado as etapas do tratamento com os fãs.

Confira o Carnaval de Preta Gil em casa:

Preta Gil fala sobre homenagens no Carnaval após diagnóstico de câncer

Preta Gil compartilhou um texto em suas redes sociais falando sobre o carinho que vem recebendo após ter divulgado estar em tratamento contra um câncer.

Em um vídeo postado junto com o texto, ela mostrou uma compilação de artistas como Ivete Sangalo, Ludmilla e Luísa Sonza fazendo homenagens a ela durante seus blocos de Carnaval.

"Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo esse amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada!!! Eu me pergunto: eu mereço todo esse amor? E penso que sim!!! Ele é a resposta de um amor que joguei no mundo, nas pessoas e ele tem se materializado da maneira mais linda!!! Todas essas homenagens que recebi são o cristal desse amor e SIM, EU AS RECEBO SIM E EU MEREÇO SIM!!! EU AMO VOCÊS!!!", agradeceu ela.

