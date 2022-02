Toda de vermelho, Mileide Mihaile mostra curvas e arrasa em ensaio de Carnaval

Modelo Mileide Mihaile mostra curvas em ensaio de Carnaval na quadra da Grande Rio

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 09h18

A modelo Mileide Mihaile (32) marcou presença na noite desta terça-feira, 22, em um ensaio de Carnaval na quadra da escola de samba Grande Rio.

No evento que reuniu a comunidade e os ritmistas da famosa agremiação carioca, a influenciadora digital arrasou com um look todo vermelho.

Com os cabelos presos e o modelito curtinho e justo ao corpo, a morena esbanjou charme e beleza ao ser clicada pelos fotógrafos presentes no local.

Antes de se jogar no samba, Mileide Mihaile curtiu uma praia assim que chegou na cidade maravilhosa. “Cheguei na cidade maravilhosa pra quebrar tudo hoje no ensaio da minha amada Grande Rio”, postou ela nas redes sociais.

Confira o look de Mileide Mihaile!

(Foto: Agnews)