Tiago Abravanel curte folia ao lado do marido: ''Carnaval do amor''

Após desistir do BBB 22, Tiago Abravanel curte o Carnaval de São Paulo na companhia do marido, Fernando Poli

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 18h30

Após desistir do BBB 22, Tiago Abravanel(34) decidiu curtir o Carnaval ao lado do marido, Fernando Poli.

O ator e o amado prestigiaram nesta terça-feira, 1, o Carnaval de São Paulo, que aconteceu no Jockey Club, e contou com a participação de grandes nomes da música como Anitta (28) e Jorge e Mateus.

Nas redes sociais, o ex-BBB compartilhou um clique abraçado com Fernando e comemorou a folia. "Curtindo o carnaval do AMOR!!!", celebrou ele na legenda da publicação.

A desistência do BBB 22

No último domingo, 27, Tiago surpreendeu o público e os participantes do BBB 22 ao tocar o botão de desistência do reality show.

Após toda a repercussão, na noite desta segunda-feira, 28, o ator decidiu fazer uma live em seu perfil no Instagram para conversar com os fãs sobre sua decisão de deixar o programa da TV Globo.

"As relações eram minha base lá dentro. O Tadeu avisou 'isso é um jogo', e eu não entendia. Eu sempre pensei na relação primeiro e no jogo depois. Isso fez com que eu não conseguisse jogar enquanto me relacionava [...]", contou ele, que também falou sobre não ter aliados no jogo. "Eu me coloquei nessa situação de não estar em nenhum time e ia ser mais difícil ainda eu ter que jogar o jogo com ele nessa estrutura já formada e eu no meio", acrescentou ele em outro trecho da live.

