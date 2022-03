Teresa Cristina é a primeira mulher a gravar samba da Globeleza: "Reparação histórica"

“Ser a primeira mulher a gravar essa música é muito importante, não só pra mim, mas para todas as mulheres do samba”, afirma Teresa Cristina

Após muito tempo de espera, ela está de volta, a vinheta Globeleza! E Teresa Cristina (54) foi a escolhida para embalar o Carnaval 2022.

Teresa Cristina é a voz do samba que anuncia a cobertura e a transmissão da TV Globo dos desfiles de Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro.

É a primeira vez que uma mulher interpreta o samba da Globeleza, que foi composta por Jorge Aragão e José Franco Lattari.

“O carnaval sempre anunciou a minha felicidade e ser a primeira mulher a gravar essa música é muito importante, não só pra mim, mas para todas as mulheres do samba. O samba nasceu das mãos de uma mulher e foi tirado da nossa mão. Acho muito importante que a mulher volte a atuar no samba, em todos os setores, em todos os lugares. A reparação histórica empurra a gente para frente. É muito bom fazer parte disso. A mulher é protagonista porque o samba no Rio de Janeiro chegou pelas mãos de uma mulher. Esse protagonismo era dela. É pegar de voltar o que já foi nosso”, conta Teresa.

Como uma fã do Carnaval brasileiro, Teresa abraçou o convite e ressaltou que sentiu uma avalanche de sentimentos e mergulhou em memórias afetivas com a ação: "Tive uma alegria muito grande, que não cabe dentro de mim. Quando recebi o convite, sonhei com isso por três dias seguidos. Entrava no meu sonho, era muito doido. Sonhei que eu estava em Londres, no Big Ben, e de repente estava cantando o samba do carnaval da Globo. Estava andando na praia em Saquarema e de repente estava cantando o samba do carnaval da Globo. Sabe? Tô no Jardim Zoológico e vem o samba da Globo”, relembra Teresa, gargalhando.

