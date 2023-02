Sujou! Scheila Carvalho choca ao mostrar pés imundos após Carnaval: "Misericórdia"

Após curtir a folia descalça, Scheila Carvalho surpreendeu ao exibir os pés sujos nas redes sociais

O carnaval ainda não acabou para Scheila Carvalho (49)! A dançarina curtiu muito a folia na última quinta-feira, 24, e se jogou no palco de um trio elétrico, rebolando até o chão enquanto estava descalça. O resultado? Com um vídeo publicado em seu Instagram, a morena exibiu os pés imundos após a façanha.

Mais cedo, Scheila havia compartilhado alguns cuidados especiais com os pés durante a folia. Na manicure, ela postou um vídeo dos membros inferiores exibindo as unhas feitas e até mostrou uma de suas tatuagens: “Bora cuidar do mais prejudicado nesse carnaval”, escreveu em seus stories e completou: “Guerreiros”.

Mas as unhas bem feitas com certeza não duraram muito. Depois de se acabar de dançar, Scheila foi até as redes sociais e sem vergonha nenhuma mostrou os pés imundos: “Misericórdia” escreveu no vídeo em que deu um zoom na sujeira. A responsável pelo registro ainda brincou: "De quem será esse pé de princesa? O pé da princesa barbie girl?", disse dando risada.

Scheila Carvalho mostra os pés sujos após Carnaval - Reprodução/Instagram

Filha de Scheila Carvalho surge toda arrumada em Carnaval com a mãe

Scheila Carvalho compartilhou um registro exibindo a beleza da filha Giulia Santos, que tem 12 anos, em um registro após a herdeira cair na folia com a mãe nos últimos dias. Nesta quinta-feira, 23, a dançarina mostrou alguns cliques do Carnaval ao lado da garota e a jovem roubou a cena ao surgir toda arrumada para a ocasião.

Com um vestido brilhante e maquiagem leve, mãe e filha posaram juntas: “O passado se encontrando com o presente”, Scheila escreveu na legenda do clique. Depois, em um vídeo em cima de um bloco, ela registrou um detalhe do Carnaval com a filha: "Primeiro dia que cheguei no trio do marido e ouvi a Veveta cantando! Subi correndo com a filha pra curtir! Nem tava com look de ir", contou a dançarina.