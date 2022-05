Silvero Pereira relembra momento especial que viveu durante o Carnaval: ''Quando me declarei Rainha de Bateria''

Silvero Pereira lembrou com carinho de um dos momentos mais especiais que viveu durante o último Carnaval

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 18h30

Nesta quinta-feira, 5, Silvero Pereira (39) entrou no clima do TBT e lembrou de um momento especial que viveu durante o último Carnaval.

O ator publicou alguns cliques onde ele aparece uniformizado com o abadá de um bloco, dançando em frente a uma bateria, mostrando todo o seu gingado e samba no pé.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "TBT de hoje de quando me declarei Rainha de Bateria do Bloco 442 nesse carnaval 2022".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Divo! Maravilhoso!", escreveu um. "Perfeito!", falou outro. "Olhei e disse: Rainha!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Silvero Pereira relembrando um momento especial no último Carnaval: