Sabrina Sato usará look exclusivo do estilista Amir Slama no Camarote Bar Brahma em São Paulo

A embaixadora do Camarote Bar Brahma, Sabrina Sato vai usar look feito pelo estilista Amir Slama no evento que acontece em abril

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 18h50

Sabrina Sato (41) vai usar um look exclusiva do estilista Amir Slama (55), no Camarote Bar Brhama deste ano, que acontece em São Paulo nos dias 21, 22, 23 e 29 de abril.

O estilista que já trabalhou com Anitta (28) e Pabllo Vittar (28)além do look feito para a apresentadora, que anunciou sua saída da emissora Record, ficará responsável pelos abadás da edição de 2022 do Camarote que acontece desde 2001.

Sobre desenhar camisetas para os foliões que estão no evento, Slama comentou: "Um desfile de moda tem, praticamente, o mesmo desenrolar de um desfile de uma escola de samba".

"Além disso, o Carnaval tem o mesmo caráter democrático que traz a simplicidade, o conforto e o luxo da moda nacional real, que sai da praia e adentra a cidade de um modo confortável e despojado", complementou o estilista.

O look recortado de Sabrina que foi feito especialmente por Slama teve insirações nos anos 70, conta ele: "Para o modelo desenvolvido para a Sabrina, o corte asa delta e as múltiplas tiras fazem alusão às sambistas, ao mesmo tempo que resgatam a brasilidade do final dos anos 70".

A Rainha de Bateria da escola de samba carioca Vila Isabel está empolgada para o evento que terá quatro dias de folia: "Ser madrinha do Camarote Brahma é sempre uma honra", comemorou Sabrina.

A mãe de Zoe (3) ainda acrescentou: "Neste ano, ainda temos Amir Slama assinando as camisetas, não poderia ser melhor! Estou muito animada".

O evento que tem a apresentadora como embaixadora espera receber 25 mil foliões no Carnaval e contará com apresentações de Péricles (52), Barões da Pisadinha, Pedro Sampaio (24) e outros cantores para a folia.

Confira aqui o look de Sabrina Sato desenhado por Amir Slama!

Sabrina Sato é a embaixadora do Camarote Bar Brahma que acontece

em abril - Foto: Divulgação