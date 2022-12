Sabrina Sato se joga no samba com look ousado

Sabrina Sato aposta em fantasia inspirada no Natal para sambar em desfile da Vila Isabel e ostenta seu corpão sarado em fotos de frente e verso

A apresentadora Sabrina Sato esbanjou sensualidade e alegria ao curtir um desfile da escola de samba Vila Isabel no Rio de Janeiro em um esquenta para o carnaval de 2023. Para o evento, a estrela caprichou na escolha da sua fantasia, que foi inspirada no Natal.

Sabrina surgiu vestida de Árvore de Natal, com direito a várias bolinhas brilhantes e até uma estrela no topo da cabeça. Além disso, a fantasia ostentou a beleza da musa, que deixou à mostra suas pernas torneadas e as curvas impecáveis ao ser fotografada de frente e de costas.

Antes de ir para o desfile de carnaval, Sato participou da CCXP em São Paulo e surgiu com um look luxuoso. Ela apostou em um vestido branco com aplicações de balões vermelhos, que é avaliado em R$ 45 mil.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews