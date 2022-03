Sabrina Sato samba em ensaio da Vila Isabel com look de estilista que trabalhou com Lady Gaga

Rainha de Bateria da escola de samba Vila Isabel, Sabrina Sato esbanjou beleza com look azul de estilista húngaro

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 20h44

Neste domingo, 20, Sabrina Sato (41) marcou presença no ensaio técnico da escola de samba carioca Vila Isabel com um look poderoso.

Assinado pelo estilista húngaro Jivomir Domoustchiev, que já trabalhou com Lady Gaga (35), o visual azul monocromático e futurista de Sabrina esbanjava poder e estilo.

A Rainha de Bateria de Vila Isabel já participou de outros ensaios na Sapucaí, e em um deles sambou ao lado da ex-BBB Gabi Martins.

A nova apresentadora do programa Saia Justa desfilará no dia 23 de abril na Marquês de Sapucaí com a Vila Isabel. O enredo da escola neste ano será em homenagem ao sambista Martinho da Vila (84), que foi parabenizado pela mãe de Zoe (3) em seu aniversário.

Além da escola de samba carioca, a apresentadora que recentemente saiu da emissora Record também desfilará em São Paulo pela escola Gaviões da Fiel.

Confira aqui o look de Sabrina Sato para o ensaio da Vila Isabel!

O look azul de Sabrina Sato foi assinado por estilista que já trabalhou

com Lady Gaga - Foto: Fernando Tomaz

Sabrina Sato compareceu ao ensaio técnico da Vila Isabel com look

monocromático e futurista - Foto: Fernando Tomaz