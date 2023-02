Sabrina Sato esbanja simpatia no desfile das campeãs no Rio de Janeiro: "Não me julguem"

Sabrina Sato celebrou conquista do terceiro lugar da Vila Isabel no Carnaval do Rio de Janeiro

A apresentadora Sabrina Sato (42) roubou a cena durante sua passagem pela Marquês de Sapucaí na noite deste sábado, 25, no Desfile das Campeãs do Carnaval, no Rio de Janeiro. Rainha de bateria da escola de samba Vila Isabel, ela celebrou o título de terceiro lugar com muita festa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista não negou que estava feliz com o resultado do seu Carnaval e garantiu que iria se divertir bastante na Sapucaí depois de uma semana intensa: "Mamãe tá inteira, mamãe tá ótima. Tá super animada, feliz da vida porque esse Carnaval foi muito emocionante".

"Foi muita história para contar, de muito aprendizado e hoje eu vou comemorar na Sapucaí. Não me julguem, hoje eu não quero julgamentos, eu quero comemorar a nossa Vila Isabel. Comemorar com vocês, comemorar esse carnaval que foi lindo, foi intenso e foi cheio de amor", disse ela, enquanto passava pelo camarote Brahma.

No último final de semana a jurada do Masked Singer Brasil roubou a cena na avenida ao desfilar com uma belíssima fantasia repleta de flores, que simboliza a beleza das plantas que enfeitam as festas juninas do Brasil.

Mesmo com o título de terceiro lugar, a rainha de bateria disse que tudo foi comemorado como se a Vila tivesse conquistado o primeiro. "Recebi muito amor e muito carinho de todo mundo na Avenida, o tempo todo", disse ela.

Pouco antes do desfile, a esposa de Duda Nagle posou para os fotógrafos na frente do camarote e esbanjou toda a sua beleza com um figurino nada básico. Ela estava com um look prateado composto por top e saia bem curtinhos, que deixava seu corpão bronzeado em evidência.

Com o sorrisão no rosto, Sabrina foi clicada ao lado de sua mãe, dona Kika Sato e com a modelo Daniella Sarahyba, que estava exibindo o barrigão de grávida com um visual preto luxuoso.

Sabrina Sato de Daniella Sarahyba no Camarote Brahma (FOTO: Fernanda Chaves/Caras BRASIL)