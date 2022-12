Sabrina Sato esbanja beleza em ensaio na quadra da Gaviões da Fiel

Apresentador Sabrina Sato é rainha da escola de samba paulistana e arrasa com look roxo brilhante no ensaio

Na noite desta sexta-feira, 16, a apresentadora Sabrina Sato (41) arrasou no ensaio de quadra da Gaviões da Fiel! Em São Paulo, a famosa usou um look roxo brilhante com franjas para sambar ao lado da bateria da escola de samba.

Sabrina é rainha da agremiação, que irá encerrar a primeira noite de desfiles do grupo Especial do Carnaval de São Paulo, somente no dia 17 de fevereiro, com o enredo “Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém!”.

A apresentadora não para por aí! Ela também vai desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro, sendo a rainha de bateria da escola de samba de Vila Isabel. Ela foi dona do posto entre os anos de 2011 e 2019, mas voltou a ser coroada após o posto ter ficado com Aline Riscado durante um tempo.

Veja fotos de Sabrina Sato arrasando na quadra da Gaviões da Fiel no ensaio para o Carnaval de 2023:

Sabrina Sato na quadra da Gaviões da Fiel - Créditos: Eduardo Martins / AgNews

Sabrina Sato na quadra da Gaviões da Fiel - Créditos: Eduardo Martins / AgNews

Sabrina Sato na quadra da Gaviões da Fiel - Créditos: Eduardo Martins / AgNews



Após muitos anos longe, Sabrina Sato volta à Globo

A ex-BBB Sabrina Sato comentou a volta para a TV Globo após 19 anos fora. "Foi um ano muito legal. Voltei para as raízes. Reencontrei muita gente com quem já tinha trabalhado. Foi um ano de muita coragem para poder me jogar no "Saia justa", me jogar em lugares que eu nunca tinha pensado em estar. Sonhado, sim, mas eles pareciam distantes. Deu tão certo, foi tão positivo... Fui muito bem recebida. Me joguei realmente. Eu gosto, sabe? Me senti em casa. Tive muito aprendizado". A morena se tornou a mais nova jurada do reality show musical sucesso da Globo, o The Masked Singer Brasil.