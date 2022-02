Sabrina Sato e Duda Nagle surgem juntos no Carnaval do Rio e afastam rumores de separação

Sabrina Sato desfilou com a escola de samba Vila Isabel na festa de abertura do Carnaval do Rio

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 12h49

No último sábado, 26, Sabrina Sato (41) apareceu ao lado do marido Duda Nagle (38) na abertura do Carnaval do Rio.

Acabando com os rumores de separação, o casal posou abraçado para cliques na Cidade do Samba no Rio de Janeiro.

Sabrina desfilou belíssima com a escola de samba Vila Isabel com um look de Carnaval em forma de flor. Já Duda apareceu no evento com camiseta, calça e sapatos pretos.

Sabrina e Duda postaram no Instagram clipes da apresentadora desfilando no sambódromo ao som da bateria da escola de samba de Martinho da Vila (84).

E quem também marcou presença no desfile neste sábado, foi a cantora e ex-BBB Gabi Martins (25), que arrasou sambando com um look azul.

Confira aqui algumas imagens de Sabrina Sato, Duda Nagle e Gabi Martins no desfile!

Com um look azul, Gabi Martins esbanjou beleza sambando no Rio

- Foto: Thiago Mattos/ Agnews

Rainhas de bateria da Vila Isabel, Sabrina Sato e Gabi Martins desfilaram

no Carnaval do Rio de Janeiro - Foto: Thiago Mattos/AgNews

Sabrina Sato e Duda Nagle acabaram com os rumores de separação na

abertura do Carnaval do Rio - Foto: Thiago Mattos/AgNews

Sabrina Sato marcou presença no Carnaval do Rio esbanjando beleza

enquanto sambava para a Vila Isabel - Foto: Thiago Mattos/AgNews

Sabrina Sato é a Rainha de bateria da escola de samba Vila Isabel

- Foto: Thiago Mattos/AgNews

Duda Nagle filmou a amada Sabrina Sato desfilando

- Foto: Thiago Mattos/AgNews

Confira aqui os vídeos de Sabrina Sato desfilando no sambódromo!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)