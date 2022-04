Sabrina Sato: beleza, energia e samba no pé

Alimentação balanceada, exercícios físicos e procedimentos estéticos estão no dia a dia da musa

Redação Publicado em 26/04/2022, às 18h18

A exuberância de Sabrina Sato é incontestável, mas em época de carnaval, a mãe e apresentadora dá um verdadeiro show de beleza, simpatia e samba no pé. Há mais de 10 anos participando de desfiles de carnaval, a mais nova estrela global mantém rotina de exercícios físicos e alimentação balanceada para atravessar a avenida em grande estilo. E para manter o pique lá em cima, o condicionamento físico, e, claro, o corpo saudável, ela conta com os procedimentos estéticos Sculptra® e Restylane® que são, respectivamente, um bioestimulador de colágeno que pode ser aplicado no rosto e corpo, e uma linha de preenchedores e skinboosters a base de ácido hialurônico. “Pensando em manter o corpo e a mente em dia, eu malho desde sempre. Mas, depois do nascimento da minha filha, passei a investir em tratamentos para reposição de colágeno no corpo todo. Quando conheci o Sculptra®, fiquei apaixonada! É um procedimento injetável, super-rápido e que faz com que o corpo produza o próprio colágeno. Ou seja, oferece um resultado natural. Eu noto a diferença em semanas e o melhor, não doeu nada! Não fico mais sem e uso no corpo todo”, revela a musa.