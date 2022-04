Sabrina Sato aposta em superprodução para ensaio de Carnaval: "Rainha abusada"

Em postagem nas redes, a rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel compartilhou os detalhes da produção

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 10h15

Na última terça-feira, 12, a apresentadora Sabrina Sato (41) participou de mais um ensaio de Carnaval da Unidos de Vila Isabel.

Em seu perfil no Instagram, a rainha de bateria da escola de samba compartilhou os detalhes da produção especial.

O look bafônico contava com um body e calça poderosos. Assim como de costume, Sabrina surpreendeu com a produção para o Carnaval.

Na legenda, Sabrina escreveu: "Prontinha para ensaiar com a minha bateria. Que rainha abusada é essa Brasil? Hoje tem estreia da temporada do reality #CarnavalDaSabrina no GNT", destacou.

Nos comentários, fãs da apresentadora usaram o espaço para enaltecer a beleza de Sabrina: "Linda demais", comentou um. "Sempre entrega tudo", disse outro. "Abusada e linda", destacou o terceiro.

Confira o look de Sabrina Sato para o ensaio de Carnaval: