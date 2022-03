Sabrina Sato abre álbum de fotos do ensaio técnico da escola de samba Vila Isabel

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou lindos cliques no ensaio da Vila Isabel

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 15h38

Sabrina Sato (41) aproveitou o clima de nostalgia para relembrar o ensaio técnico da escola de samba Vila Isabel.

No perfil do Instagram, a apresentadora já mostrou que está bem animada para poder desfilar na avenida ao lado da agremiação.

Exibindo o look assinado pelo estilista húngaro Jivomir Domoustchiev, ela esbanjou alegria pela Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde desfilará no dia 23 de abril.

"Nossa Vila Isabel, brilha mais do que o sol…", escreveu ela na legenda da publicação.

No mesmo ensaio, a rainha de bateria sambou ao lado da ex-BBB Gabi Martins (25), que recentemente trocou farpas com Solange Gomes (47).

CONFIRA AS FOTOS DE SABRINA SATO