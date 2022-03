Anitta fez uma série de shows no Carnaval 2022 e contou com superproduções

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 15h01

O Carnaval 2022 de Anitta (28) foi pra lá de especial para a cantora! Ela fez uma série de shows no Brasil e contou com superproduções na data.

A cantora apostou em fantasias sexys e mostrou todo seu estilo com os looks escolhidos para seu bloco, o 'Ensaios da Anitta', que aconteceu em São Paulo, Guarapari e Rio de Janeiro.

Anitta, além de levar uma superprodução para os palcos, também levou diversos artistas para curtirem toda a vibração carnavalesca na data especial, e celebrou o Carnaval 2022 nos palcos de diversas capitais brasileiras.

Relembre os looks usados por Anitta no Carnaval 2022 e escolha seu favorito

01. Bengals

O primeiro look usado por Anitta foi no estilo Super Bowl 2022, ela apostou em uma fantasia que imitava o uniforme do Bengals, time que disputou a final da NFL, mas acabou perdendo, e Anitta usou o look no primeiro show em São Paulo, roubando a cena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

02. Felina 'Sexy'

Para o show no Rio de Janeiro, Anitta ousou e apostou em um look com luvas e detalhes de felinos na produção, surpreendendo o público com todos os detalhes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

03. Sereia

Seguindo com os shows do 'Ensaios da Anitta', a cantora ousou ao escolher uma fantasia de sereia gamer para seu 4º show de carnaval, ela compartilhou os detalhes da produção e deixou os fãs de queixo caido com todo o visual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

04. Cowgirl

A fantasia de 'Cowgirl' usada por Anitta também foi um dos pontos altos de seu carnaval, para o show em Barretos, São Paulo, Anitta apostou em um look em tons de verde e um chapéu de cowboy para complementar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

05. Pirata

Finalizando com chave ouro, Anitta escolheu o visual de Pirata Sexy para seu último show de Carnaval, desta vez, de novo em São Paulo, mas no 'Carnaval da Cidade', onde animou o público no último dia de evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)