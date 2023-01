Relembre as fotos que Gina Lollobrigida fez durante o carnaval carioca

Em parceria com a Revista CARAS, Gina Lollobrigida fotografou o carnaval do Rio de Janeiro no ano de 1994: 'Foi a melhor aventura que já vivi'

A atriz Gina Lollobrigidafaleceu aos 95 anos de idade em um hospital de Roma, na Itália. Ela foi um dos grandes ícones do cinema italiano nas décadas de 50 e 60. Para homenageá-la e relembrar uma de suas vindas ao Brasil, o site CARAS relembrou a parceria da artista com a Revista CARAS no ano de 1994.

Na época, ela foi convidada para fotografar o carnaval do Rio de Janeiro e aceitou com alegria. Com uma câmera na mão, ela fez lindos registros do que viu e viveu por aqui. O ensaio fotográfico feito por ela ganhou uma edição especial de CARAS naquele ano e também contou com um depoimento dela sobre como foi a experiência.

“Fotografar o Carnaval carioca foi a melhor aventura que já vivi. É verdade, foi uma aventura. Mas daquelas que deixam dentro da gente o gosto doce das boas lembranças, o sabor único dos encontros carregados de simpatia e carinho. Aceitando o convite de CARAS, eu sabia que se tratava de um desafio. 'Afinal, é apenas uma festa', continuava dizendo comigo mesma, até poucos minutos antes de entrever, da janela do avião, os contornos acolhedores do Rio de Janeiro. E lembrava outro Carnaval, o de 1967, quando visitei o Brasil e experimentei a confusa emoção de um Carnaval que ainda não tinha as dimensões de hoje, nem seu significado", disse ela.

Na sequência, a artista completou: "Agora sei que se trata de um show gigantesco e nada superficial. Assisti-lo das arquibancadas ou dos camarotes é uma coisa, e vivê-lo por dentro – como me foi dada a oportunidade de fazer – é outra. Mergulhei na festa com centenas de milhares de cariocas e fotografei os esforços de um povo disposto durante quatro dias a exorcizar seus demônios e suas ansiedades. Nas páginas que seguem, os leitores de CARAS encontrarão o resultado de meu trabalho e os apontamentos apressados mas sinceros de uma viajante carioca. Deixando o Brasil, quero agradecer com muito carlos a grande colaboração que recebi dos colegas fotógrafos de CARAS. A todos envio um beijo grande”.

Confira aqui algumas fotos feitas por Gina Lollobrigida no carnaval do Rio de Janeiro: