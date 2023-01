Recém-solteira, Erika Januza chama atenção com look cavado em ensaio de Carnaval

Rainha de bateria da Viradouro, atriz Erika Januza arrasa com body preto e branco e mostra samba no pé durante ensaio de rua no Rio

A atriz Erika Januza (37) marcou presença no ensaio de rua da escola de samba Unidos da Viradouro no domingo, 29, em Niterói, no Rio de Janeiro!

Após confirmar o término com Juan Nakamura (23), filho de Carol Nakamura (39), por meio de sua assessoria de imprensa, a artista, que é rainha de bateria da agremiação carioca, compareceu ao ensaio e mostrou o samba no pé.

Se preparando para o Carnaval 2023, ela escolheu um look poderoso para a ocasião. Com um adereço brilhante e com plumas na cabeça, a atriz apostou em um body cavadíssimo com estampa em preto e branco, deixando à mostra seu corpaço e pernas saradas, e acessórios prateados.

Em seu feed no Instagram, Erika compartilhou uma sequência de registros exibindo a produção para o evento de rua da escola de samba. “'Lá vem a Viradouro aí, meu amor!” O ano é 1997 e surgia um samba que seria desses que ficariam pra sempre na cabeça das pessoas! “A noite vira dia, luz de um novo amanhecer!” E temos a oportunidade de todos os dias fazer das nossas trevas a nossa Luz… e ressurgir para novas conquistas. Aqui estou eu Rainha prontinha para nosso ensaio e sermos luz não só na Amaral, mas também na Sapucaí! Carnaval também faz parte da nossa história! @unidosdoviradouro

@furacaovermelhoebranco Vai Viradourooooooo", escreveu ela no post.

Confira as fotos de Erika Januza em ensaio de Carnaval:

Fotos: JC Pereira/Ag News

Erika Januza termina o namoro com Juan Nakamura

Erika Januza e Juan Nakamura não estão mais namorando! Após quase três anos juntos, os dois decidiram colocar um ponto final na relação.

O término do relacionamento da atriz com o filho de Carol Nakamura foi confirmada pela assessoria de imprensa da famosa à Quem, sem dar detalhes sobre o motivo. O artista plástico, inclusive, já apagou todas as fotos que tinha com Januza em seu perfil no Instagram.

No ano passado, em entrevista a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela falou sobre os planos que tinha com o então namorado. Ela revelou que os dois chegaram a morar juntos durante a pandemia da covid-19, mas que depois passaram a morar separados novamente, explicando que eles pretendiam viver na mesma casa só no futuro. "Já falamos em morar juntos, mas não é algo para agora. Esta casa que eu estou construindo é para mim. É um sonho. A minha mãe veio morar comigo também, tem um ano. Ela já queria vir há muito tempo, mas eu queria ter uma estrutura adequada para recebê-la", disse.

