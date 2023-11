Recauchutada! De barriga de fora, Viviane Araújo exibe resultado de lipo de última geração

Viviane Araújo exibe resultado de lipo de última geração em noite de samba no Salgueiro; veja fotos

Sempre deslumbrante, a atriz Viviane Araújo exibiu seu novo corpo na quadra do Acadêmicos do Salgueiro. Na noite desta quinta-feira, 16, a artista apareceu em mais um ensaio da agremiação rumo ao Carnaval 2024.

Com a barriga de fora e um look todo vermelho brilhante, ela sambou muito ao lado dos ritmistas e foi exaltada pela comunidade. A artista combinou o look com um shortinho jeans e mostrou porque é considerada a "rainha das rainhas".

Em 2024, o Salgueiro terá como enredo Hutukara, baseado na cosmovisão dos povos Yanomami. O enredo indígena será desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. A escola será a terceira escola a desfilar no domingo.

O corpo da musa mudou radicalmente após uma lipo. Viviane Araújo decidiu passar pelo procedimento logo após a chegada de seu primeiro filho, o fofíssimo Joaquim. O procedimento de última geração removeu gordura sem cortes.

"Aproveitei fiz uma lipo também com a técnica One Step. Essa técnica é a laser, e tem como objetivo desprender as células de gordura do corpo, sem destruir a derme, sendo assim, temos um resultado com menos edemas e hematomas, além de estimular a contração da pele e o colágeno, melhorando a flacidez", contou nas redes sociais.

Veja:

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes do filho completar um ano de vida, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.