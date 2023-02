Rebecca se emociona ao estrear como musa da Salgueiro: "Dedico ao meu avô"

Rebecca chorou ao lembrar do avô, que a levou para a Salgueiro. Ela planeja seguir com a história carnavalesca da família

Com uma história de 14 anos com a Salgueiro, Rebecca (24) estreia como musa da escola com lágrimas de emoção ao usar a fantasia "Amores Efêmeros".

Ela dedica a estreia ao avó, Marco Antônio Louriçal, já falecido, que a levou para a escola, onde também foi passista.

A cantora conta que o samba a ajudou na carreira na música e espera que sua história seja uma demonstração de que é possível acreditar nos próprios sonhos.

Em mais uma etapa na história da família com o Salgueiro, Rebecca planeja trazer a filha para desfilar ano que vem.

Rebecca exibe estrias e desabafa: ''Passou da hora de naturalizar''

Rebecca mostrou o corpo e exibiu as estrias na perna. Após receber diversas mensagens, ela falou sobre a foto e deixou claro que não se importa com as críticas.

"Amo essa foto. E ela se torna mais especial quando vejo que a falta de tratamento [digital] não me impede de me achar bonita", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

“Publiquei sabendo que algumas pessoas iriam falar sobre as estrias e que eu teria de encarar críticas e elogios. Ou os dois, como está acontecendo. Mas eu não me importo porque já passou da hora das pessoas naturalizarem as estrias, as celulites, as rugas... é normal! Somos humanos, não robôs! Precisamos aceitar e, principalmente, respeitar os nossos corpos. Sou dona do meu corpo e não vou escondê-lo por motivo algum”, complementa.

A estrela do funk diz estar confortável em sua própria pele. “Claro que tem dias que a gente acorda e não se acha a mulher mais bonita do mundo. Tem dias que estamos mais inchadinhas e outro que estamos mais cansadas, então nossa pele não fica tão viçosa, mas acho que é comum. Foi-se o tempo de ficar buscando o corpo perfeito, até porque, corpo perfeito é o meu, é o seu, é aquele que funciona bem e que me permite viver minha vida”, finalizou.